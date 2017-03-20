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Новый путепровод возведут во Фрунзенском и в Невском районах
Сегодня, 11:26
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Новый путепровод возведут во Фрунзенском и в Невском районах

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Путепровод продолжит магистраль в створе Большого Смоленского проспекта.

Во Фрунзенском и Невском районах построят новый путепровод. Соответствующее соглашение подписали в рамках Петербургского международного экономического форума правительство города и ООО "ПЛАТНАЯ ДОРОГА СЕВЕРНОЙ СТОЛИЦЫ". 

Создадут дорогу регионального значения в створе улицы Салова – Большого Смоленского проспекта с путепроводом через железнодорожную линию Московского направления в составе магистрали от проспекта Стачек до проспекта Энергетиков с мостом через Неву в створе Большого Смоленского проспекта – улицы Коллонтай от проспекта Обуховской Обороны до Дальневосточного проспекта. Путепровод продолжит магистраль в створе Большого Смоленского проспекта и станет частью широтной связи от Благодатной улицы до проспекта Энергетиков. 

Путепровод в составе хорды станет частью необходимого транспортного коридора вокруг центра города, увеличит пропускную способность главных магистралей и основного каркаса улично-дорожной сети, соединит разрозненные существующие участки магистральных улиц и дорог, разгрузит центральные районы города, примет трафик с периферийных районов. 

Пресс-служба Смольного 

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Фото: pxhere (носит иллюстративный характер) 

Теги: пмэф, путепровод, строительство
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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