Новый путепровод возведут во Фрунзенском и в Невском районах

Путепровод продолжит магистраль в створе Большого Смоленского проспекта.

Во Фрунзенском и Невском районах построят новый путепровод. Соответствующее соглашение подписали в рамках Петербургского международного экономического форума правительство города и ООО "ПЛАТНАЯ ДОРОГА СЕВЕРНОЙ СТОЛИЦЫ".

Создадут дорогу регионального значения в створе улицы Салова – Большого Смоленского проспекта с путепроводом через железнодорожную линию Московского направления в составе магистрали от проспекта Стачек до проспекта Энергетиков с мостом через Неву в створе Большого Смоленского проспекта – улицы Коллонтай от проспекта Обуховской Обороны до Дальневосточного проспекта. Путепровод продолжит магистраль в створе Большого Смоленского проспекта и станет частью широтной связи от Благодатной улицы до проспекта Энергетиков.

Путепровод в составе хорды станет частью необходимого транспортного коридора вокруг центра города, увеличит пропускную способность главных магистралей и основного каркаса улично-дорожной сети, соединит разрозненные существующие участки магистральных улиц и дорог, разгрузит центральные районы города, примет трафик с периферийных районов. Пресс-служба Смольного

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Фото: pxhere (носит иллюстративный характер)