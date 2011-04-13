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Исторические бутик-отели появятся в Петербурге
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Исторические бутик-отели появятся в Петербурге

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Документ предполагает сотрудничество между компанией ACADEMIA и Северной столицей.

В Петербурге появятся исторические бутик-отели. Соответствующее соглашение подписали 19 июня на полях ПМЭФ городское правительство и ООО "Отель Инвест", сообщили в Смольном. 

Документ предполагает сотрудничество между компанией ACADEMIA и Северной столицей в целях сохранения и приспособления объектов культурного наследия и развития гостиничной инфраструктуры. Инвестор обустроит комплексы с бутик-ресторанами с воссозданными элементами интерьера XVIII-XIX веков. Кроме того, обустроят зоны приема и размещения, лобби-бары, зоны отдыха и SPA, конференц-залы для деловых мероприятий, открытые террасы и другое. 

Ранее мы рассказывали о том, что санаторий в Зеленогорске планируют реконструировать. 

Фото: Piter.TV 

Теги: отели, пмэф
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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