Исторические бутик-отели появятся в Петербурге

Документ предполагает сотрудничество между компанией ACADEMIA и Северной столицей.

В Петербурге появятся исторические бутик-отели. Соответствующее соглашение подписали 19 июня на полях ПМЭФ городское правительство и ООО "Отель Инвест", сообщили в Смольном.

Документ предполагает сотрудничество между компанией ACADEMIA и Северной столицей в целях сохранения и приспособления объектов культурного наследия и развития гостиничной инфраструктуры. Инвестор обустроит комплексы с бутик-ресторанами с воссозданными элементами интерьера XVIII-XIX веков. Кроме того, обустроят зоны приема и размещения, лобби-бары, зоны отдыха и SPA, конференц-залы для деловых мероприятий, открытые террасы и другое.

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Фото: Piter.TV