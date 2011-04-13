Санаторий в Зеленогорске планируют реконструировать

На завершающем этапе обновят все существующие объекты инфраструктуры и благоустроят территорию.

В рамках Петербургского международного экономического форума правительство и ЗАО "Санаторий "Северная Ривьера" подписали соглашение о реконструкции санатория в Зеленогорске. Об этом сообщил вице-губернатор Николай Линченко 19 июня.

В рамках проекта построят новый комплекс, а также реконструируют часть существующих корпусов – основной и столовую. На завершающем этапе обновят все существующие объекты инфраструктуры и благоустроят территорию.

Реализация проекта направлена на создание условий для заботы о здоровье петербуржцев, что является одним из приоритетов развития нашего города. Николай Линченко, вице-губернатор Петербурга

Ранее мы рассказывали о том, что президент РФ прибыл в Петербург.

Фото: Telegram / Линченко Николай Викторович