Президент РФ прибыл в Петербург

Первое мероприятие на полях ПМЭФ, которое посетит Владимир Путин, – совещание по экономическим вопросам в Константиновском дворце в Стрельне.

Президент РФ Владимир Путин приехал в Северную столицу. Об этом рассказали в Кремле 18 июня.

Первое мероприятие на полях Петербургского международного экономического форума, которое посетит глава страны, – совещание по экономическим вопросам в Константиновском дворце в Стрельне. По его словам, главная задача правительства – повышение качества жизни людей, улучшение облика городов и поселков, развитие систем здравоохранения и образования, решение экологических задач.

Очевидно, что для максимальной эффективности такой работы нужно постоянно оценивать ситуацию, отслеживать макроэкономические тенденции внутри страны, учитывать внешние вызовы, обстановку на мировых рынках. На основе такого анализа предлагаю поговорить о наших возможных действиях на ближайшую перспективу, о возможных законодательных новациях, чтобы дополнить наши усилия по развитию экономики, социальной сферы, регионов, всей РФ. Владимир Путин, президент РФ

Ранее на Piter.TV: стало известно, какие соглашения подписал Петербург на ПМЭФ.

Фото: пресс-служба Кремля