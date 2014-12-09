Стало известно, какие соглашения подписал Петербург на ПМЭФ

Проекты реализуют на площадках "Новоорловская" и "Парнас" Особой экономической зоны.

Вице-губернатор Северной столицы Кирилл Поляков рассказал, какие соглашения были подписаны в рамках Петербургского международного экономического форума.

В частности, совместно с предприятием "Квантрум" создадут производство по выпуску автономных источников и накопителей электроэнергии. Компания инвестирует в проект 6 млрд рублей. А с компанией "Национальные системы охлаждения" подписано соглашение о создании производства холодильного оборудования, объем вложений – 4 млрд рублей. С Курским электроаппаратным заводом будет создан испытательный центр низковольтного оборудования. Размер инвестиций – 7 млрд рублей. Проекты реализуют на площадках "Новоорловская" и "Парнас" Особой экономической зоны.

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Фото: Piter.TV