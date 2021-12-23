Стоимость сувениров на ПМЭФ возросла на 10%

Традиционно популярны чайные сервизы, записные книжки, футболки и свитшоты.

Ассортимент фирменного магазина ПМЭФ повысился в цене на 10% по сравнению с прошлыми годами. В нынешнем сезоне значок с символом форума предлагается за 600 рублей, цена кожаного картхолдера начинается от 3600 рублей, а наибольшим спросом, вероятнее всего, снова будут пользоваться брендированные толстовки и свитшоты стоимостью 8500 и 7500 рублей соответственно, пишет spb.aif.ru.

Заместитель руководителя департамента дизайна и оформления компании "Росконгресс" Диана Бегларян отметила, что сувениры создаются в рамках фирменной палитры форума и предназначены для повседневного использования. Традиционно популярны чайные сервизы, записные книжки, футболки и свитшоты.

Посетителей в магазине немало, среди покупателей встречаются известные личности и высокопоставленные государственные служащие. Примеры постоянных клиентов — писатель Александр Цыпкин, телеведущие Стас Ярушин и Ксения Собчак. Крупнейшая покупка прошлого сезона была совершена частной организацией, приобретшей товары на общую сумму 350 тысяч рублей, планирующей подарить сувениры сотрудникам.

Ранее мы сообщили о том, что объем контрактов на ПМЭФ-2025 оценивают в 7,5 трлн рублей.

Фото: Piter.TV