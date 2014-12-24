Обновленный санаторий "Сестрорецкий курорт" готовится к приему пациентов

Спальный корпус расширился с 260 до 399 номеров, включая 12 номеров для маломобильных гостей.

В Петербурге завершена реконструкция корпуса №3 санатория "Сестрорецкий курорт". Служба государственного строительного надзора выдала разрешение на открытие, сообщили в Смольном 4 сентября.

Спальный корпус расширился с 260 до 399 номеров, включая 12 номеров для маломобильных гостей. Также появился медицинский центр площадью почти 3,7 тыс. квадратных метров. На втором и третьем этажах расположен физкультурно-оздоровительный центр площадью свыше 2,2 тыс. квадратных метров с 25‑метровым бассейном, сауной, тренажерным залом, залом ЛФК и массажными кабинетами.

В будущем планируется восстановить историческое здание Курзала и проводить там культурные мероприятия. Оно разрушилось в годы Великой Отечественной войны. Ввод намечен на весну следующего года.

Санаторий заработал в 1900 году. В разное время здесь отдыхали Максим Горький, Александр Блок, Илья Репин и Сергей Рахманинов.

Ранее мы рассказывали о том, что дачу Кинга в Зеленогорске оборудуют под гостиничный комплекс с сыроварней и пекарней.

Фото: пресс-служба Смольного