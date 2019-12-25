Прокуратура выявила нарушения у арендатора Жельцевского лесничества в Ленобласти

В Лужском районе Ленинградской области проверили соблюдения требований пожарной безопасности в лесных массивах. Мероприятия организованы городской прокуратурой с акцентом на оценку деятельности арендаторов лесных участков.
В ходе инспекции установлено, что организация ООО "Альфа", осуществляющая заготовку древесины на территории Жельцевского лесничества, допустила нарушения. Обнаружено недостаточное оснащение средствами пожаротушения, а также неисполнение комплекса противопожарных мероприятий в полном объеме.
По результатам проверки Лужским городским прокурором внесено представление в адрес руководства предприятия. Вопрос устранения выявленных недостатков взят прокуратурой на контроль.
Ранее сообщалось, что угон каршеринга закончился выстрелами и тюремным сроком в Петербурге.
Фото: Прокуратура Ленинградской области
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