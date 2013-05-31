Угон каршеринга закончился выстрелами и тюремным сроком в Петербурге

Суд назначил ему 10 месяцев заключения в колонии-поселении.

В Центральном районе Санкт-Петербурга вынесен приговор по делу об угоне арендованного автомобиля. Подсудимый Комилджон Мусурмонов признан виновным по части 1 статьи 166 УК РФ (незаконное завладение транспортным средством без цели хищения).

Суд установил, что утром 12 июля 2024 года мужчина, используя чужую учетную запись, сел за руль автомобиля Hyundai Solaris, принадлежащего каршеринговой компании, и выехал в Кировский район Ленинградской области. Игнорируя требование сотрудников полиции остановиться, он продолжил движение, нарушая правила дорожного движения: пересекал сплошную линию, выезжал на встречную полосу и двигался по обочине, создавая угрозу безопасности.

Сотрудники ДПС были вынуждены применить табельное оружие. После повреждения колёс мужчина остановил транспортное средство и попытался скрыться в садоводстве, однако был задержан.

Установлено, что 24-летний гражданин не имел водительских прав. Учитывая доводы стороны обвинения, суд приговорил его к 10 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.

После выстрелов водитель с поврежденными колесами остановился и попытался скрыться в садоводческом массиве, однако был задержан. Выяснилось, что 24-летний мужчина никогда не имел водительского удостоверения. Пресс-служба прокуратуры Санкт-Петербурга

Ранее сообщалось, что мужчина предстанет перед судом за нападение на полицейского в Невском районе.

Фото: Pitet.tv