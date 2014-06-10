Мужчина предстанет перед судом за нападение на полицейского в Невском районе

Злоумышленник зажал руку правоохранителя стеклом в машине.

Прокуратура Невского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 37-летнего жителя Ленобласти. Ему вменяют ч. 1 ст. 318 УК РФ, сообщили в надзорном ведомстве 1 июля.

В марте обвиняемый заперся в автомобиле Volkswagen Polo, перекрыл проезд на улице Ворошилова и конфликтовал с другими участниками дорожного движения. По этой причине горожане вызвали правоохранителей. На месте злоумышленник не смог объяснить свое поведение, через приоткрытое окно машины стал недовольно выражаться в адрес полицейских.

Сотрудник, пытаясь открыть дверь изнутри, просунул руку в салон, однако мужчина схватил должностное лицо за рукав формы и поднял стекло, причинив физическую боль и оставив кровоподтеки.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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Фото: Piter.TV