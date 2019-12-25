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На детской площадке на Кадетской линии выявлены нарушения
Сегодня, 9:11
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На детской площадке на Кадетской линии выявлены нарушения

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На оборудовании нет маркировок, в изношенном состоянии находятся основные конструктивные элементы.

Прокуратура Василеостровского района провела проверку исполнения законодательства об охране жизни и здоровья детей. На игровой площадке детсада на Кадетской линии есть оборудование, техническое состояние которого не отвечает требованиям, рассказали 7 июля в надзорном ведомстве. 

На оборудовании нет маркировок, в изношенном состоянии находятся основные конструктивные элементы. Также нет ударопоглощающего покрытия, на поверхностях обнаружены незащищенные концы болтовых соединений. 

Прокурор направил в суд исковое заявление об обязании руководства учреждения устранить нарушения и установить новое оборудование. Сейчас оно находится на рассмотрении. 

Ранее на Piter.TV: по факту избиения школьника на Космонавтов возбудили уголовное дело. 

Фото: пресс-служба прокуратуры Петербурга 

Теги: детский сад, кадетская линия, прокуратура
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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