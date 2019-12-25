На детской площадке на Кадетской линии выявлены нарушения

Прокуратура Василеостровского района провела проверку исполнения законодательства об охране жизни и здоровья детей. На игровой площадке детсада на Кадетской линии есть оборудование, техническое состояние которого не отвечает требованиям, рассказали 7 июля в надзорном ведомстве.
На оборудовании нет маркировок, в изношенном состоянии находятся основные конструктивные элементы. Также нет ударопоглощающего покрытия, на поверхностях обнаружены незащищенные концы болтовых соединений.
Прокурор направил в суд исковое заявление об обязании руководства учреждения устранить нарушения и установить новое оборудование. Сейчас оно находится на рассмотрении.
Ранее на Piter.TV: по факту избиения школьника на Космонавтов возбудили уголовное дело.
Фото: пресс-служба прокуратуры Петербурга
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все