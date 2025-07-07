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В Удмуртии автоинспекторы в результате погони со стрельбой задержали нетрезвого водителя

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В отношении задержанного составлено три административных материала.

В Удмуртии автоинспекторы в результате погони со стрельбой задержали нетрезвого водителя. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МВД.

По данным следствия, водитель Chevrolet проигнорировал требование полицейских об остановке и попытался скрыться. В ходе погони нарушитель неоднократно грубо нарушал ПДД. Инспекторы приняли решение применить табельное оружие. После предупреждения они произвели несколько выстрелов по колесам автомобиля.

За рулем иномарки оказался 27-летний житель Можги. Он находился в состоянии алкогольного опьянения. В отношении водителя составлено три административных материала.

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Видео: МВД по Удмуртской Республике

Теги: автоинспекторы, нарушение пдд, нетрезвый водитель, погоня, удмуртия
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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