Женщина обналичивала деньги и передавала их разным курьерам в течение нескольких дней.

В Химках мошенники обманули пенсионерку на 8 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.

По данным следствия, 72-летней потерпевшей позвонил якобы сотрудник "Почты России", который сообщил ей о пришедшей посылке и попросил назвать код из смс. После этого женщине пришло сообщение, что она стала жертвой мошенников, и ей нужно срочно позвонить якобы сотрудникам правоохранительных органов по указанному номеру, чтобы передать им все сбережения, которые переведут на "безопасный счет".

Пенсионерка обналичивала деньги и передавала их разным курьерам в течение нескольких дней. Одного из них задержала полиция. Возбуждено уголовное дело.

Ранее МВД рассказало о сроках лишения свободы и штрафах для дропперов.

Видео: Полиция Подмосковья