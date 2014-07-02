МВД рассказало о сроках лишения свободы и штрафах для дропперов

Ири на Волк раскрыла наказания, которые понесут пособники мошенников.

Соучастникам мошенничества, которые за денежное вознаграждение передают свои банковские карты, грозит до трех лет лишения свободы, а за приобретение карты для передачи её третьему лицу - до шести лет со штрафом от 100 до 500 тысяч рублей. Соответствующее заявление сделала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. В профильном ведомстве отметили, что с пятого июля закон вступает в силу. Изменения вносятся к статью 187 УК РФ "Неправомерный оборот средств платежей". Речь идет об ответственности за дропперство - помощь аферистам в переводе денежных средств или их обналичиванию.

Правки, в частности, предусматривают ответственность для тех, кто за денежное вознаграждение передают свои банковские карты для криминальной деятельности либо сами совершают незаконные операции из корыстной заинтересованности по указанию другого лица. Ирина Волк, пресс-секретарь МВД РФ

Лишение свободы на срок до шести лет со штрафом в размере от 300 тысяч до одного миллиона рублей грозит виновным лицам за осуществление неправомерных операций с использованием чужих банковских карт или электронных кошельков. Уголовной ответственности можно избежать в том случае, если гражданин впервые передал злоумышленникам доступ к своей банковской карте и активно сотрудничал со следствием для раскрытия криминальных эпизодов.

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Фото и видео: МВД России