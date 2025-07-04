Нетрезвый парень признался в любви девушке на баннерах ко Дню Победы в центре Петербурга

Спутницу также увезли в отдел полиции.

Полицейские задержали мужчину, который расписал выставочные баннеры ко Дню Победы. Возбуждено уголовное дело, сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Правоохранителям Центрального района 1 июля поступила информация о том, что на Малой Конюшенной улице кто-то нанес надпись с фразой "Я тебя люблю" на экспозицию. Благодаря записям с камер наблюдения установили злоумышленника: им оказался 23-летний приезжий из Волгоградской области в состоянии опьянения. Таким образом он признался в чувствах 21-летней спутнице. Девушку также увезли в отдел.

Ранее мы рассказывали о том, что неизвестные оставили советский лозунг на набережных и мостах в Петербурге.

Видео: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти