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Нетрезвый парень признался в любви девушке на баннерах ко Дню Победы в центре Петербурга

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Спутницу также увезли в отдел полиции.

Полицейские задержали мужчину, который расписал выставочные баннеры ко Дню Победы. Возбуждено уголовное дело, сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

Правоохранителям Центрального района 1 июля поступила информация о том, что на Малой Конюшенной улице кто-то нанес надпись с фразой "Я тебя люблю" на экспозицию. Благодаря записям с камер наблюдения установили злоумышленника: им оказался 23-летний приезжий из Волгоградской области в состоянии опьянения. Таким образом он признался в чувствах 21-летней спутнице. Девушку также увезли в отдел. 

Ранее мы рассказывали о том, что неизвестные оставили советский лозунг на набережных и мостах в Петербурге. 

Видео: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти

Теги: малая конюшенная улица, хулиганство
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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