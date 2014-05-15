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Неизвестные оставили советский лозунг на набережных и мостах в Петербурге
Сегодня, 10:59
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Неизвестные оставили советский лозунг на набережных и мостах в Петербурге

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Первую надпись нашли на Воскресенской набережной.

Советский лозунг "Миру – мир" появился на небрежных и мостах в Петербурге. Вандалов разыскивают полицейские, пишет "Фонтанка" 5 июня. 

Первую надпись нашли на Воскресенской набережной, в Центральном районе по данному факту зарегистрировали соответствующий материал. Позже установили еще восемь точек с этим граффити: на Выборгской, Ушаковской, Арсенальной набережных, набережной Фонтанки, а также на Литейном и Большеохтинском мостах. 

Все локации сфотографировали, хулиганов ищут. 

Ранее мы рассказывали о том, что петербуржцам напомнили о штрафах за граффити на фасадах домов. С ноября 2023 года зарегистрировано свыше 3,4 тыс. фактов нарушений. 

Фото: Piter.TV 

Теги: граффити, мосты, набережные
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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