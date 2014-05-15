Неизвестные оставили советский лозунг на набережных и мостах в Петербурге

Первую надпись нашли на Воскресенской набережной.

Советский лозунг "Миру – мир" появился на небрежных и мостах в Петербурге. Вандалов разыскивают полицейские, пишет "Фонтанка" 5 июня.

Первую надпись нашли на Воскресенской набережной, в Центральном районе по данному факту зарегистрировали соответствующий материал. Позже установили еще восемь точек с этим граффити: на Выборгской, Ушаковской, Арсенальной набережных, набережной Фонтанки, а также на Литейном и Большеохтинском мостах.

Все локации сфотографировали, хулиганов ищут.

Ранее мы рассказывали о том, что петербуржцам напомнили о штрафах за граффити на фасадах домов. С ноября 2023 года зарегистрировано свыше 3,4 тыс. фактов нарушений.

Фото: Piter.TV