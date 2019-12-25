В Петербурге выпустили марки к 200-летию четырех исторических мостов

Львиный и Банковский мосты появились на юбилейных почтовых марках.

В Санкт-Петербурге состоялась торжественная церемония гашения почтовых марок, посвященных 200-летию четырех исторических мостов города. Мероприятие прошло в Санкт-Петербургском государственном экономическом университете. Выпуск вошел в серию "Архитектурные сооружения" и посвящен Львиному, 2-му Инженерному, Банковскому и Египетскому мостам.

Марки с изображениями переправ выпустили по инициативе председателя Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергея Боярского. Он отметил, что проект задумывался как способ выразить отношение к Петербургу через традицию выпуска памятных почтовых марок. Художником-дизайнером серии стал Иван Ульяновский.

Номинал каждой марки составляет 50 руб. Почтовый блок выпущен тиражом 15 тыс. экземпляров. Юбилейная серия посвящена мостам, которые являются частью архитектурного облика Петербурга.

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Фото: пресс-служба СПбГЭУ