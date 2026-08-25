В Ленобласти построили полигон для испытаний путей будущей ВСМ

За состоянием конструкций в режиме реального времени будут следить более 1 500 датчиков.

Компании РЖД и "Нацпроектстрой" завершили возведение испытательного комплекса на железнодорожном участке Саблино – Тосно. На этой площадке под нагрузкой высокоскоростных поездов "Сапсан" впервые будут протестированы инновационные отечественные конструкции для будущей магистрали.

Специалисты проверят надежность всех элементов инфраструктуры: от земляного полотна до безбалластного основания пути, а также новые стрелочные переводы, рельсовые скрепления и цифровые системы управления. За состоянием конструкций в режиме реального времени будут следить более 1 500 датчиков.

Результаты тестов подтвердят работоспособность технологий в условиях, максимально приближенных к эксплуатационным. Данный полигон станет ключевым этапом подготовки к строительству высокоскоростной магистрали (ВСМ), которая должна соединить Москву и Петербург.

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Видео: Минтранс РФ

