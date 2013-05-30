Петербуржцам напомнили о штрафах за граффити на фасадах домов

С ноября 2023 года зарегистрировано свыше 3400 фактов нарушений, суммарный размер взысканных штрафов составил 3,435 млн рублей.

Государственная жилищная инспекция Петербурга призвала собственников недвижимости, управляющие компании, товарищества собственников жилья, жилищно-строительные кооперативы и жилищные комплексы обеспечить должный уход за фасадами зданий, особенно в пик туристического сезона. Важнейшее требование — предупреждение нанесения несанкционированных рисунков-граффити.

Инспекция совместно с Государственным административно-техническим надзором применяет автоматизированную систему фото- и видеофиксации "Городовой", фиксирующую факты нарушений в области содержания городской среды. Нарушение внешнего облика фасадов путем нанесения граффити влечет привлечение виновных лиц к административной ответственности, включая выплату штрафов.

С ноября 2023 года зарегистрировано свыше 3400 фактов нарушений, суммарный размер взысканных штрафов составил 3,435 млн рублей. Применяется принцип двойного контроля выявления несоответствия нормам оформления фасадов.

Ранее мы сообщили о том, что в Московском районе проверили содержание дворов после жалоб горожан.

Фото: Piter.TV