Сведения о новом главе Минтранса еще не оглашены.

Романа Старовойта освободили от должности министра транспорта. Соответствующий указ опубликован на официальном сайте с подписью главы государства Владимира Путина. Решение вступило в законную силу со дня подписания документа. 2018 года он руководил Росавтодором. С 1 по 10 октября 2018 года чиновник занимал должность заместителя министра по транспорту в стране. После шести лет во главе Курской области, в мае 2024 года, решением российского президента его назначили на должность министра по транспорту. До этого профильное ведомство в федеральном правительстве возглавлял Виталий Савельев, ставший затем вице-премьером страны.

Старовойт: строительство ВСМ Москва – Санкт-Петербург идет по графику.

Фото: Kremlin.ru, Telegram / Роман Старовойт губернатор Курской области