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Старовойта освободили от должности министра транспорта
Сегодня, 9:22
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Старовойта освободили от должности министра транспорта

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Сведения о новом главе Минтранса еще не оглашены.

Романа Старовойта освободили от должности министра транспорта. Соответствующий указ опубликован на официальном сайте с подписью главы государства Владимира Путина. Решение вступило в законную силу со дня подписания документа. 2018 года он руководил Росавтодором. С 1 по 10 октября 2018 года чиновник занимал должность заместителя министра по транспорту в стране. После шести лет во главе Курской области, в мае 2024 года, решением российского президента его назначили на должность министра по транспорту. До этого профильное ведомство в федеральном правительстве возглавлял Виталий Савельев, ставший затем вице-премьером страны.

Старовойт: строительство ВСМ Москва – Санкт-Петербург идет по графику.

Фото: Kremlin.ru, Telegram / Роман Старовойт губернатор Курской области

Теги: владимир путин, интранс, отставка, роман старовойт
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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