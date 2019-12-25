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В Новом Девяткино маршрутка с пассажирами съехала в кювет
Сегодня, 12:57
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Новом Девяткино маршрутка с пассажирами съехала в кювет

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Одного человека госпитализировали в больницу.

Водитель автобуса "ПАЗ" не справился с управлением на дороге во Всеволожском районе Ленобласти и съехал в кювет. Об этом сообщили правоохранительные органы.

В результате ДТП пострадал один человек, его госпитализировали в больницу. Водитель заявил, что его подрезал легковой автомобиль, пассажиры же видели, что это был неудачный обгон.

По предварительным данным, вечером 15 августа в кювет у АЗС в Новом Девяткино улетела пассажирская маршрутка, которая ездит между станцией метро "Проспект Просвещения" и деревней Лехтуси.

Также накануне у Володарского моста столкнулись 4 автомобиля. Информации о пострадавших не поступало. На данный момент выясняются причины произошедшего. 

Фото: ВКонтакте / Девяткино online

Теги: новое девяткино, съехал в кювет
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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