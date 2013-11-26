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У Володарского моста столкнулись 4 автомобиля
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У Володарского моста столкнулись 4 автомобиля

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Информации о пострадавших не поступало.

В воскресенье, 15 августа, на проспекте Обуховской обороны у Володарского моста столкнулись четыре автомобиля. Об этом рассказали очевидцы в группе "ДТП и ЧП" в социальной сети "Вконтакте".

Судя по фотографиям, в дорожном происшествии одной из машин был каршеринг "Яндекс. Драйв". Все автомобили в результате аварии помялись. Информации о пострадавших не поступало. На данный момент выясняются причины произошедшего. 

Ранее в парке Лесотехнической академии неизвестный с молотком ограбил женщину с ребёнком.

Фото: Вконтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

Теги: дтп володарский мост, массовое дтп, проспект обуховской обороны
Категории: Новости СПб, ДТП, Происшествия, Лента новостей,

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