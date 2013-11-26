У Володарского моста столкнулись 4 автомобиля

Информации о пострадавших не поступало.

В воскресенье, 15 августа, на проспекте Обуховской обороны у Володарского моста столкнулись четыре автомобиля. Об этом рассказали очевидцы в группе "ДТП и ЧП" в социальной сети "Вконтакте".

Судя по фотографиям, в дорожном происшествии одной из машин был каршеринг "Яндекс. Драйв". Все автомобили в результате аварии помялись. Информации о пострадавших не поступало. На данный момент выясняются причины произошедшего.

Ранее в парке Лесотехнической академии неизвестный с молотком ограбил женщину с ребёнком.

Фото: Вконтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб