На перекрестке улицы Типанова и проспекта Гагарина автобус сбил женщину

В результате ДТП пешеход госпитализирована в тяжелом состоянии.

Полиция проводит проверку по факту наезда на пешехода на перекрестке улицы Типанова и проспекта Гагарина. Подробности сообщили в МВД по Петербургу и Ленобласти.

На перекрестке улицы Типанова и проспекта Гагарина 24 декаря в 21:40 60-летний водитель, управляя автобусом, наехал на 33-летнюю женщину, переходившую дорогу в зоне регулируемого пешеходного перехода.

В результате ДТП пешеход госпитализирована в тяжелом состоянии.

Накануне на улице Ленсовета пенсионер попал под колеса Kia.