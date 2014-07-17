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На перекрестке улицы Типанова и проспекта Гагарина автобус сбил женщину
Сегодня, 10:18
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

На перекрестке улицы Типанова и проспекта Гагарина автобус сбил женщину

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В результате ДТП пешеход госпитализирована в тяжелом состоянии.

Полиция проводит проверку по факту наезда на пешехода на перекрестке улицы Типанова и проспекта Гагарина. Подробности сообщили в МВД по Петербургу и Ленобласти.

На перекрестке улицы Типанова и проспекта Гагарина 24 декаря в 21:40 60-летний водитель, управляя автобусом, наехал на 33-летнюю женщину, переходившую дорогу в зоне регулируемого пешеходного перехода.

В результате ДТП пешеход госпитализирована в тяжелом состоянии.

Накануне на улице Ленсовета пенсионер попал под колеса Kia.

Теги: автобус, проспект гагарина, улица типанова
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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