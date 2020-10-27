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На улице Ленсовета пенсионер попал под колеса Kia
Сегодня, 14:47
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На улице Ленсовета пенсионер попал под колеса Kia

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Мужчина погиб.

Полицейские Московского района проводят проверку по факту смертельного ДТП. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

Утром 25 декабря около дома 65 по улице Ленсовета 56-летний водитель автомобиля Kia вне зоны пешеходного перехода наехал на 67-летнего пешехода. 

В результате аварии пешеход от полученных травм погиб на месте. Все детали случившегося устанавливаются. 

Ранее мы рассказывали о том, что на проспекте Ленина грузовик въехал в автобус. 

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти 

Теги: смертельное дтп, улица ленсовета
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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