На улице Ленсовета пенсионер попал под колеса Kia

Мужчина погиб.

Полицейские Московского района проводят проверку по факту смертельного ДТП. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Утром 25 декабря около дома 65 по улице Ленсовета 56-летний водитель автомобиля Kia вне зоны пешеходного перехода наехал на 67-летнего пешехода.

В результате аварии пешеход от полученных травм погиб на месте. Все детали случившегося устанавливаются.

Ранее мы рассказывали о том, что на проспекте Ленина грузовик въехал в автобус.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти