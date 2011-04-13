На проспекте Ленина грузовик въехал в автобус

Полицейские Красносельского района проводят проверку по факту аварии с пассажирским автобусом.
По информации ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, утром 25 декабря около дома 6 по проспекту Ленина водитель грузовика Volvo на светофоре совершил касательное столкновение с автобусом.
Предварительно, незначительные травмы получили три пассажира, их направили в медицинское учреждение для осмотра.
Все детали происшествия устанавливаются.
Ранее мы рассказывали о том, что "Газель" совершила смертельный наезд на пешехода на трассе "Кола".
Фото: Telegram / Топ новости Петербурга
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