На проспекте Ленина грузовик въехал в автобус

Предварительно, незначительные травмы получили три пассажира.

Полицейские Красносельского района проводят проверку по факту аварии с пассажирским автобусом.

По информации ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, утром 25 декабря около дома 6 по проспекту Ленина водитель грузовика Volvo на светофоре совершил касательное столкновение с автобусом.

Предварительно, незначительные травмы получили три пассажира, их направили в медицинское учреждение для осмотра.

Все детали происшествия устанавливаются.

Ранее мы рассказывали о том, что "Газель" совершила смертельный наезд на пешехода на трассе "Кола".

Фото: Telegram / Топ новости Петербурга