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На проспекте Ленина грузовик въехал в автобус
Сегодня, 12:23
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На проспекте Ленина грузовик въехал в автобус

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Предварительно, незначительные травмы получили три пассажира.

Полицейские Красносельского района проводят проверку по факту аварии с пассажирским автобусом. 

По информации ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, утром 25 декабря около дома 6 по проспекту Ленина водитель грузовика Volvo на светофоре совершил касательное столкновение с автобусом. 

Предварительно, незначительные травмы получили три пассажира, их направили в медицинское учреждение для осмотра.

Все детали происшествия устанавливаются.

Ранее мы рассказывали о том, что "Газель" совершила смертельный наезд на пешехода на трассе "Кола". 

Фото: Telegram / Топ новости Петербурга 

Теги: дтп с автобусом, проспект ленина
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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