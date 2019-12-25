"Газель" совершила смертельный наезд на пешехода на трассе "Кола"

Личность пострадавшего пока не установлена, проводятся мероприятия по проверке обстоятельств инцидента.

В ночь на вторник, 24 декабря, в 02:30 на 189 км трассы "Кола" в Лодейнопольском районе Ленобласти произошло ДТП с участием 39-летнего водителя "Газели", который сбил пешехода, стоящего возле дороги.

Как информирует пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, мужчина, предположительно в возрасте 50-55 лет, скончался на месте от полученных травм.

Личность пострадавшего пока не установлена, проводятся мероприятия по проверке обстоятельств инцидента.

Ранее мы сообщили о том, что в аварии с каршерингом под Выборгом пострадали четверо.

Фото: Piter.TV