В Петербурге открылся новый Театр мюзикла и комедии

Новый сезон открыл спектакль Андрея Носкова.

В Петербурге начал работу новый театр Мюзикла и Комедии (МиК) на улице Типанова, 22. Театр включает в себя зал-трансформер, рассчитанный на 507 зрителей. Зрительный зал можно менять под разные форматы: классическую театральную площадку, кинотеатр или зал варьете.

МиК начал свой первый сезон с мюзикла по мотивам романа "12 стульев". Над постановкой команда театра работала больше 9 месяцев. На сцене зрителей ждут 17 танцевальных номеров, оригинальная музыка и известная история в новой интерпретации. Самого Остапа Бендера сыграют два актера – Андрей Носков и Денис Загитов. В разных показах они будут по очереди выходить на сцену в одной роли.

Мы хотели его сделать красочным. В общем, такой как конфетти, как блестки… и собрали там очень-очень много совершенно разных по жанру номеров. Мы жонглируем немножко, как вот в цирке знаете, бывает номер такой, такой значит. Поэтому мы вот в эту сторону смотрели, чтобы подарить зрителю как можно больше эмоций. Андрей Носков, режиссер-постановщик, исполняет роль Остапа Бендера

Роль Кисы исполнил Игорь Головин, вместе с Остапом Бендером он отправляется на поиски сокровищ.

Я скажу так: я с институтской скамьи мечтал участвовать в мюзикле, но не везло, и тут вдруг звонит Андрей Анатольевич говорит, что предлагаю тебе роль Кисы. Это такая грандиозная работа. Такие вещи предлагают один раз в жизни. Поэтому, естественно, вскрикнул в трубку "Да". <…> Здесь потрясающе. Я, когда 1 раз сюда вошел, я, конечно, ахнул, потому что в этом районе я даже не ожидал, что может быть такая грандиозная площадка. Потрясающий зал, он еще и трансформируется. Это вообще, то есть кресла все сдвигаются и получается большущая еще территория. Игорь Головин, актер театра и кино, исполняет роль Ипполита Матвеевича

Музыкальная часть спектакля полностью создавалась с нуля. Для "12 стульев" композитор Сергей Кузьмин написал 38 оригинальных композиций. В спектакле переплетаются разные направления – это классика, реп, джаз и др.

В этом спектакле, в этом мюзикле я решил отойти от канонов. Ну, всем известна музыка из фильмов любимых, да. И настало понимание, что если сделать всю музыку вот в одном стиле, то это будет однообразно. И в этом спектакле я сделал музыку совершенно разных стилей и направлений. Там есть и джаз. И рэп Эллочки-Людоедки — очень неожиданное решение. Сергей Кузьмин, композитор

Костюмы героев мюзикла создавались с оглядкой на моду 1920 годов, но в некоторые добавили и современные детали. Для актеров и артистов балета было изготовлено более 80 костюмов

Костюмы сложные, потому что нельзя было отойти от какой-то исторической целостности костюма именно спектакля и вообще произведения. Но тем не менее, мы старались внести какую-то ноту современного дня. Иван Коклюшкин, художник по костюмам

В будущем в театре планируют собрать собственную труппу, выпускать новые мюзиклы и комедии.

Материал подготовили Анастасия Сорокина и Дмитрий Бутырин для Piter.TV

Видео: Piter.TV