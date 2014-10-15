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Байкер погиб в ДТП на улице Типанова после столкновения с каршерингом
Сегодня, 8:28
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Байкер погиб в ДТП на улице Типанова после столкновения с каршерингом

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Мужчину госпитализировали в больницу в состоянии клинической смерти.

На улице Типанова в Петербурге произошла смертельная авария. Об этом рассказали в группе "Мотосолидарность ДТП" во "ВКонтакте". 

Днем 1 сентября при перестроении каршеринговый автомобиль столкнулся с мотоциклом, после чего байкер задел несколько припаркованных машин и вылетел на тротуар. Мужчину госпитализировали в больницу в состоянии клинической смерти, спустя время он скончался от полученных травм. Все обстоятельства и причины случившегося устанавливаются. 

Ранее на Piter.TV: после аварии на пересечении Сочинской улицы и Институтского переулка мотоциклиста доставили в медицинское учреждение. Он также столкнулся с автомобилистом. 

Фото: ВКонтакте / Мотосолидарность ДТП 

Теги: дтп, улица типанова
Категории: Новости СПб, ДТП, Происшествия, Лента новостей,

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