Байкер погиб в ДТП на улице Типанова после столкновения с каршерингом

Мужчину госпитализировали в больницу в состоянии клинической смерти.

На улице Типанова в Петербурге произошла смертельная авария. Об этом рассказали в группе "Мотосолидарность ДТП" во "ВКонтакте".

Днем 1 сентября при перестроении каршеринговый автомобиль столкнулся с мотоциклом, после чего байкер задел несколько припаркованных машин и вылетел на тротуар. Мужчину госпитализировали в больницу в состоянии клинической смерти, спустя время он скончался от полученных травм. Все обстоятельства и причины случившегося устанавливаются.

Ранее на Piter.TV: после аварии на пересечении Сочинской улицы и Институтского переулка мотоциклиста доставили в медицинское учреждение. Он также столкнулся с автомобилистом.

Фото: ВКонтакте / Мотосолидарность ДТП