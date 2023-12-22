Съехавший в кювет на мопеде петербуржец погиб

Полицейские по данному факту проводят проверку.

Сотрудники полиции Красносельского района проводят проверку по факту смертельного ДТП на улице Дружбы. Об этом 26 мая рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

У дома 8 по улице Дружбы 25 мая 40-летний водитель мопеда не справился с управлением и съехал в кювет. В результате произошедшего петербуржец скончался на месте.

Ранее на 55-м километре автодороги "Кола" мужчина, управляя мопедом Irbis, столкнулся с каршеринговым автомобилем Chery Tiggo 45-летнего водителя. Мотоциклист погиб от полученных травм.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти