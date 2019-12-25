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Во Всеволожском районе Ленобласти произошло смертельное ДТП с мотоциклистом
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Во Всеволожском районе Ленобласти произошло смертельное ДТП с мотоциклистом

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В результате аварии погиб байкер.

В пятницу, 19 августа, в  деревне Новое Девяткино Всеволожского района Ленобласти произошла автомобильная авария с летальным исходом. Дорогу не смогли поделить мотоциклист и водитель машины Honda. Об этом сообщили в группе  "Мотосолидарность ДТП" в соцсети "ВКонтакте".

От удара байкер взлетел, а затем упал на асфальт и погиб. Информация о состоянии второго водителя уточняется. Выясняются обстоятельства случившегося.

Ранее на Piter.tv: полицейский вырвал ручку автомобиля ночного гонщика.

Фото: ВКонтакте / Мотосолидарность ДТП

Теги: гибдд, дпс, мвд, мотоциклист погиб, новое девяткино, смертельное дтп
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП, Новости Ленинградской области,

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