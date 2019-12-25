Во Всеволожском районе Ленобласти произошло смертельное ДТП с мотоциклистом

В результате аварии погиб байкер.

В пятницу, 19 августа, в деревне Новое Девяткино Всеволожского района Ленобласти произошла автомобильная авария с летальным исходом. Дорогу не смогли поделить мотоциклист и водитель машины Honda. Об этом сообщили в группе "Мотосолидарность ДТП" в соцсети "ВКонтакте".

От удара байкер взлетел, а затем упал на асфальт и погиб. Информация о состоянии второго водителя уточняется. Выясняются обстоятельства случившегося.

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Фото: ВКонтакте / Мотосолидарность ДТП