Полицейский вырвал ручку автомобиля ночного гонщика

Полицейские выписали нарушителю 13 протоколов.

В Петроградском районе Петербурга полицейский оторвал ручку иномарке, чтобы остановить гонщика. Об этом сообщает паблик "Дорожный инспектор".

Полицейский пытался остановить пролетевшего на большой скорости "Хёндэ" на проспекте Добролюбова в три часа часа ночи 19 августа. Он схватил ручку автомобиля, когда водитель нажал на газ. Ручка автомобиля осталась у инспектора. Выруливая, нарушитель повредил бок патрульного автомобиля. Погоня продолжилась. На Академика Павлова нарушителя удалось остановить силами экипажей ДПС. За рулём оказался 21-летний молодой человек с компанией друзей.

Полицейские выписали нарушителю 13 протоколов. Среди которых выезд на встречную, игнорирование знака, неостановку, оставление места ДТП, проезды на красный, движение "против шерсти" по односторонней дороге, неповиновение и нарушение миграционного режима, а также непристёгнутый ремень.

В сообщении добавили, что в связи с тем, что имеются явные признаки поддельной регистрации, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 327 УК РФ.

Фото: Вконтакте / Дорожный инспектор

