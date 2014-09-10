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Росгварейцы задержали пьяного водителя Renault, который пытался скрыться с места ДТП под Кировском
Сегодня, 13:55
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Росгварейцы задержали пьяного водителя Renault, который пытался скрыться с места ДТП под Кировском

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Предварительно установлено, что водитель автомобиля Renault Sandero, двигавшийся по трассе в сторону Кировска, внезапно выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Lada Vesta.

Вечером в среду, 25 декабря, в Кировском районе Ленинградской области патруль ГИБДД задержал пьяного водителя, который спровоцировал аварию и пытался сбежать с места происшествия.

Как сообщает пресс-служба Управления вневедомственной охраны по Петербургу и Ленобласти, авария произошла около 20:30. Предварительно установлено, что водитель автомобиля Renault Sandero, двигавшийся по трассе в сторону Кировска, внезапно выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Lada Vesta. От столкновения машина Renault перевернулась на крышу.

На место аварии прибыли медики и наряд ГИБДД. Водителю Renault удалось выбраться из перевернувшейся машины и попытаться скрыться, но его поймали. Оказалось, что 46-летний житель города Отрадное находился в состоянии алкогольного опьянения.

В отечественном автомобиле ехала супружеская пара. 44-летнего водителя госпитализировали с травмами плеча. Сотрудники ГИБДД оказали ему первую медицинскую помощь и передали пострадавшему врачам. Пьяного водителя Renault передали полицейским.

Ранее мы сообщили о том, что полицейские задержали двух похитительниц елки из парка Сосновка.

Фото: пресс-служба Управления вневедомственной охраны по Петербургу и Ленобласти

Теги: ленобласть, росгвардия
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия, ДТП,

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