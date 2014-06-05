Полицейские задержали двух похитительниц елки из парка Сосновка

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений).

В Петербурге две женщины, которые незаконно вырубили елку в парке Сосновка, могут столкнуться с уголовной ответственностью, сообщает "Фонтанка " со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

По данным МВД, жалоба поступила от сотрудника садово-паркового предприятия. Правоохранительная полиция идентифицировала личностей женщин, участвующих в незаконной вырубке дерева. Они являются 21-летней уроженкой Новосибирска и 27-летней жительницей Петербурга.

Украденная елка, которую злоумышленницы хотели использовать в качестве новогоднего декора, была изъята. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений).

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Фото: Teegram / Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер