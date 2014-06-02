На продуктовой базе в Шушарах прошел рейд. 24 человека забрали в военкомат

В ходе операции было проверено более 350 человек, включая иностранцев.

В Шушарах прошла операция по проверке оптовых и розничных торговых баз. Главная цель рейда состояла в проверке лиц, имеющих российское гражданство, но не зарегистрированных в военном учете.

Операция проводилась военными следователями из военного следственного управления Следственного комитета России по Ленинградскому военному округу совместно с сотрудниками военного комиссариата и военных сил. Операции проходили под руководством сотрудников Главного управления Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Силовая поддержка была предоставлена сотрудниками ОМОН "Бастион" из ГУВД Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Как сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии, в ходе операции было проверено более 350 человек, включая иностранцев. В результате 24 человека были задержаны и отправлены в военный комиссариат Санкт-Петербурга для дальнейших проверок и принятия решений по вопросу постановки на воинский учет.

Ранее мы сообщили о том, что рецидивист проник на территорию частного дома в Зеленогорске.

Видео: Telegram / Росгвардия Петербурга