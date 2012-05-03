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Рецидивист проник на территорию частного дома в Зеленогорске
Сегодня, 14:56
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Рецидивист проник на территорию частного дома в Зеленогорске

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Собственник увидел через окно незваного гостя и сразу обратился к правоохранителям.

Ранее судимый за кражи и разбой мужчина проник на территорию частного дома в Зеленогорске. Об этом рассказали в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти. 

Инцидент произошел утром 21 декабря в Выборгском переулке. Собственник увидел через окно незваного гостя и сразу обратился к правоохранителям. 

Росгвардейцы задержали 49-летнего злоумышленника, его доставили в 81-й отдел полиции для дальнейшего выяснения обстоятельств. 

Ранее на Piter.TV: задержан мужчина, подозреваемый в похищении человека на Итальянской улице. 

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти

Теги: зеленогорск, частная территория
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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