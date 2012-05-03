Рецидивист проник на территорию частного дома в Зеленогорске

Собственник увидел через окно незваного гостя и сразу обратился к правоохранителям.

Ранее судимый за кражи и разбой мужчина проник на территорию частного дома в Зеленогорске. Об этом рассказали в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

Инцидент произошел утром 21 декабря в Выборгском переулке. Собственник увидел через окно незваного гостя и сразу обратился к правоохранителям.

Росгвардейцы задержали 49-летнего злоумышленника, его доставили в 81-й отдел полиции для дальнейшего выяснения обстоятельств.

Ранее на Piter.TV: задержан мужчина, подозреваемый в похищении человека на Итальянской улице.

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти