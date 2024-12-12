Задержан мужчина, подозреваемый в похищении человека на Итальянской улице

Он бил его и похитил у него 280 тысяч рублей.

В Петербурге задержан мужчина, подозреваемый в похищении человека. Возбуждено уголовное дело по пп. "в,г,з" ч. 2 ст. 126, ч. 2 ст. 162 УК РФ (похищение человека и разбой) по факту нападения на мужчину на Итальянской улице. Об этом рассказали в ГСУ СК России по Санкт-Петербургу.

По данным следствия, 17 октября вечером злоумышленник напал на мужчину на Итальянской улице и насильно посадил в автомобиль. Перемещая его по городу, фигурант нанес ему не менее 10 ударов по голове, а также угрожал избить лопатой, которую ему демонстрировал, после чего похитил у него 280 тысяч рублей. Получив согласие потерпевшего о том, что он не будет обращаться в правоохранительные органы, похититель его отпустил на набережной реки Фонтанки.

Подозреваемый был задержан, ему предъявлено обвинение. Автомобиль, на котором он перевозил потерпевшего, и лопата – изъяты.

Также в Петербурге студенты подозреваются в похищении человека с целью вымогательства.

Видео: ГСУ СК России по Санкт-Петербургу