В Петербурге студенты подозреваются в похищении человека с целью вымогательства

Все трое задержаны и помещены в ИВС.

В Петербурге студентов задержали по подозрению в похищении человека с целью вымогательства. Об этом стало известно АН "Оперативное прикрытие".

У ТЦ на углу проспектов Маршала Жукова и Ленинского на 18-летнего петербуржца напали днём 20 ноября. Его затолкали в каршеринг, где избивали и требовали выплаты несуществующего долга в сумме 600 тысяч рублей. Ничего не добившись, молодого человека отвезли домой и высадили на углу проспектов Героев и Ленинского.

Следственным комитетом было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 126 УК РФ (Похищение человека). По подозрению в совершении данного преступления 11 декабря задержали 19-летнего студента "Военмеха", 18-летнего второкурсника Петровского колледжа и 18-летнего гражданина Грузии, учащегося второго курса Санкт-Петербургской академии милиции им. Н.А. Щелокова.

Все трое задержаны и помещены в ИВС.

Ранее в Шушарах задержали участников этнической преступной группы вымогателей.

Фото: Piter.tv