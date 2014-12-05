ДТП с маршруткой и двумя легковушками произошло в Ленобласти

Есть ли пострадавшие, уточняется.

В Ленинградской области произошло столкновение маршрутного автобуса и двух легковых автомобилей. Авария случилась между деревнями Гостилицы и Оржицы накануне, 15 февраля.

По предварительным данным, водитель автомобиля Suzuki Vitara не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автобусом ПАЗ, следовавшим по маршруту № 639а. Впоследствии в Suzuki Vitara врезался автомобиль Kia Rio, двигавшийся в попутном направлении.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Ленинградской области, в результате ДТП пострадали водитель Suzuki и две пассажирки маршрутного такси. 41-летний водитель и 17-летняя девушка госпитализированы в состоянии средней степени тяжести. 52-летней женщине оказали медицинскую помощь на месте, после чего она была отпущена домой.

Прокуратура Ленинградской области и сотрудники полиции проводят проверку обстоятельств произошедшего. Выясняются причины и условия, способствовавшие аварии.

Ранее Piter.TV сообщал, что водитель лесовоза задержан по делу о смертельном ДТП с автобусом под Волховом.

Фото: пресс-служба прокуратуры Ленинградской области