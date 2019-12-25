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Росгвардейцы оказали помощь водителю который съехал в кювет на Пулковском шоссе
Сегодня, 16:23
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Росгвардейцы оказали помощь водителю который съехал в кювет на Пулковском шоссе

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Находясь на маршруте патрулирования, росгвардейцы стали свидетелями ДТП и незамедлительно пришли на помощь водителю.

На Пулковском шоссе 17 июня около полудня военнослужащие специального моторизованного полка Северо-Западного округа Росгвардии оказали помощь водителю иномарки, съехавшей в кювет. Об этом сообщила пресс-служба Северо-Западного округа Росгвардии.

Находясь на маршруте патрулирования, росгвардейцы стали свидетелями ДТП и незамедлительно пришли на помощь водителю. Военнослужащие извлекли мужчину из авто и оказали ему первую медицинскую помощь.

Фото: пресс-служба Северо-Западного округа Росгвардии

Теги: пулковское шоссе, росгвардия
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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