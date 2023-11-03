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Каршеринговый автомобиль сбил пешехода на проспекте Обуховской Обороны

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Пострадавшего, по словам горожан, увезла реанимация.

Каршеринговый автомобиль Volkswagen Polo 26 июля сбил пешехода на проспекте Обуховской Обороны в Петербурге. Об этом рассказали очевидцы в tg-канале "Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург". 

По предварительным данным, водитель каршеринга ехал на красный сигнал светофора, после чего сбил мужчину.

Пострадавшего, по словам горожан, увезла реанимация. Обстоятельства и детали произошедшего уточняются.

Ранее на Piter.TV: BMW наехал на несовершеннолетнюю велосипедистку на Волхонском шоссе. 

Видео: Telegram / Mash на Мойке

Фото: Telegram / Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург

Теги: авария на проспекте обуховской обороны, дтп с каршеринговым автомобилем
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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