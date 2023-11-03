Каршеринговый автомобиль сбил пешехода на проспекте Обуховской Обороны

Пострадавшего, по словам горожан, увезла реанимация.

Каршеринговый автомобиль Volkswagen Polo 26 июля сбил пешехода на проспекте Обуховской Обороны в Петербурге. Об этом рассказали очевидцы в tg-канале "Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург".

По предварительным данным, водитель каршеринга ехал на красный сигнал светофора, после чего сбил мужчину.

Пострадавшего, по словам горожан, увезла реанимация. Обстоятельства и детали произошедшего уточняются.

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Видео: Telegram / Mash на Мойке

Фото: Telegram / Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург