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Вчера, 23:04
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В Выборгском районе водитель каршеринга сбил петербурженку

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Девушка переходила дорогу в зоне регулируемого пешеходного перехода.

В пятницу, 3 ноября, в Выборгском районе Петербурга произошло ДТП с участием каршеринга. Полиция по данному факту проводит проверку, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу. 

22-летний водитель каршеринга, управляя автомобилем "Делимобиля", наехал на 32-летнюю петербурженку на трамвайных путях у дома 111 по проспекту Энгельса. Она переходила дорогу в зоне регулируемого пешеходного перехода.

В результате ДТП девушка и водитель машины госпитализированы в тяжелом состоянии и состоянии средней степени тяжести соответственно. 

Ранее мы рассказывали о том, что такси и автобус попали в аварию на Грибоедова.

Фото, видео: Телеграм / Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург

Теги: дтп проспект энгельса, дтп с каршеринговым автомобилем
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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