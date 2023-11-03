Водительница каршеринга сбила насмерть мужчину в Петродворцовом районе

Пострадавший от полученных травм скончался на месте происшествия.

Правоохранители проводят проверку по факту смертельного наезда на мужчину в Петродворцовом районе, сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Вечером 28 октября около дома 3 по Бабигонскому шоссе 22-летняя водительница каршерингового автомобиля Belgee X50, вне зоны пешеходного перехода, сбила находившегося на проезжей части 52-летнего жителя Луги.

Пострадавший от полученных травм скончался на месте происшествия. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

Ранее мы рассказывали о том, что в аварии на "Сортавале" погиб водитель большегруза.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти