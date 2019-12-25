В аварии на "Сортавале" погиб водитель большегруза

В понедельник, 21 октября, в 15:30 на 139 км дороги "Санкт-Петербург-Сортавала-Петрозаводск" произошло трагическое ДТП.
По данным пресс-службы ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, 63-летний водитель грузового автомобиля Scania с полуприцепом Grunwald потерял управление и съехал в кювет.
В результате аварии водитель погиб на месте. Ведется проверка обстоятельств случившегося.
Ранее мы сообщили о том, что на Гражданском проспекте автоледи сбила девочку-подростка на электросамокате.
Фото: пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти
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