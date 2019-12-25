В аварии на "Сортавале" погиб водитель большегруза

Ведется проверка обстоятельств случившегося.

В понедельник, 21 октября, в 15:30 на 139 км дороги "Санкт-Петербург-Сортавала-Петрозаводск" произошло трагическое ДТП.

По данным пресс-службы ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, 63-летний водитель грузового автомобиля Scania с полуприцепом Grunwald потерял управление и съехал в кювет.

В результате аварии водитель погиб на месте. Ведется проверка обстоятельств случившегося.