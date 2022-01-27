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На Гражданском проспекте автоледи сбила девочку-подростка на электросамокате
Сегодня, 8:33
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На Гражданском проспекте автоледи сбила девочку-подростка на электросамокате

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Пострадавшую госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. 

Полицейские проводят проверку по факту ДТП на Гражданском проспекте, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

Утром 21 октября около дома 111 63-летняя женщина, управляя автомобилем Nissan Juke, в зоне нерегулируемого пешеходного перехода наехала на 15-летнюю девочку, которая передвигалась на электросамокате. 

Пострадавшую госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. Все обстоятельства случившегося выясняются. 

Ранее мы рассказывали о том, что подросток на электросамокате разбил голову в Апраксином переулке. 

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти 

Теги: гражданский проспект, дтп с электросамокатом
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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