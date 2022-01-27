На Гражданском проспекте автоледи сбила девочку-подростка на электросамокате

Полицейские проводят проверку по факту ДТП на Гражданском проспекте, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.
Утром 21 октября около дома 111 63-летняя женщина, управляя автомобилем Nissan Juke, в зоне нерегулируемого пешеходного перехода наехала на 15-летнюю девочку, которая передвигалась на электросамокате.
Пострадавшую госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. Все обстоятельства случившегося выясняются.
Ранее мы рассказывали о том, что подросток на электросамокате разбил голову в Апраксином переулке.
Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти
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