Мужчина попытался поджечь квартиру на Гражданском проспекте по заданию через мессенджер

В Калининском районе возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, пп. "а", "е", "ж", "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство) после попытки поджога жилого дома. Об этом рассказали в ГСУ СК РФ по Петербургу.

Предварительно, 29 декабря подозреваемый получил указание через мессенджер от неизвестного. После этого мужчина, рассчитывая на денежное вознаграждение, приехал к подъезду на Гражданском проспекте с намерением поджечь квартиру. Однако его вовремя задержали полицейские. Злоумышленнику уже предъявили обвинение.

Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств преступления.

