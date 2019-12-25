Суд увидел состояние аффекта в деле о поджоге женщины в Петербурге

Беременную петербурженку судят за поджог соперницы при ребенке.

Выборгский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал уголовное дело в отношении Марины Рыбалко, обвиняемой в поджоге женщины, с которой у ее супруга были отношения. Следствие пришло к выводу, что действия фигурантки могли быть совершены в состоянии аффекта. Подробности сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева 24 декабря.

Уголовное дело поступило в Выборгский районный суд и принято к производству. Фигуранткой является 38-летняя Марина Рыбалко, которую обвиняют в попытке поджога соперницы на глазах у пятилетнего сына. По версии следствия, женщина находилась в состоянии беременности. События, ставшие основанием для возбуждения уголовного дела, произошли 5 августа в поселке Парголово. Как установили следственные органы, между Мариной Рыбалко, ее 48-летним супругом и его 41-летней знакомой по имени Анна произошел конфликт. В ходе ссоры обвиняемая облила женщину веществом, которое приняла за горючее, и подожгла ее.

В момент происшествия на заднем сиденье автомобиля находился пятилетний сын Марины Рыбалко. По словам обвиняемой, она вытащила ребенка из машины и отошла с ним в сторону. Потерпевшую в это время пытались потушить очевидцы случившегося. Анну госпитализировали с ожогами около 80% поверхности тела, ее состояние оценивалось как тяжелое. Марину Рыбалко также доставили в больницу с незначительными ожогами. В тот же день женщину задержали, после чего было возбуждено уголовное дело.

Первоначально действия обвиняемой квалифицировали как покушение на убийство общеопасным способом. Впоследствии следствие пришло к выводу, что произошедшее требует дополнительной правовой оценки.

