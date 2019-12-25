Полицейские установили личность подозреваемого в изнасиловании на Загородном проспекте, совершенном более 20 лет назад

Возбуждено уголовное дело. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

10 декабря 2000 года в полицию обратилась молодая женщина, родившаяся в 1980 году, с заявлением о совершенном на неё нападении в подъезде жилого здания, расположенного по адресу: Загородный проспект, дом №29. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

В связи с произошедшими обстоятельствами следствием было принято решение возбудить уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью первой статьи 131 УК РФ ("изнасилование").

Хотя следователями были проведены необходимые процессуальные действия, в кратчайшие сроки выявить подозреваемого не представлялось возможным, и уже в сентябре 2001 года расследование дела было временно прекращено ввиду недостатка доказательной базы.

Прошло более четверти века, прежде чем усилиями оперативного подразделения уголовному розыску удалось обнаружить следы возможного преступника. Летом 2025 года удалось выйти на потенциального злоумышленника, которым оказался 46-летний мужчина, проживавший в Ленинградской области. Предприняв соответствующие законные шаги, полиция провела операцию по задержанию гражданина прямо в его собственной квартире, находящейся по адресу: Волховская набережная, дом 52, город Кириши.

Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Следствие продолжает свою деятельность по сбору доказательств и подготовке дальнейших процессуальных решений.

