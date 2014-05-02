Полиция задержала рецидивиста, укравшего авто с подельником на Лиственной улице

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 п. "б" ч. 4 ст. 158 УК РФ ("покушение на кражу").

Вечером 5 декабря, в 22:28, сотрудники полиции Выборгского района Петербурга получили сигнал от 48-летней женщины, сообщившей, что обнаружила посторонних лиц в своем припаркованном автомобиле марки BMW X7 неподалеку от своего дома №16 на Лиственной улице. Незнакомцы поспешно скрылись. Об этом информирует пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Спустя почти две недели, утром 18 декабря, в 6:40, сотрудниками уголовного розыска был проведен успешный рейд в СНТ "Родничковое", расположенном во Всеволожском районе Ленинградской области. Там был задержан подозреваемый в указанном преступлении 48-летний мужчина, ранее многократно привлекавшийся к уголовной ответственности и официально безработный.

Задержанный находится под стражей согласно положениям ст. 91 УПК РФ. Ведется работа по установлению его соучастника.

Фото: Piter.TV