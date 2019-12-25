В отношении мужчины, распылившего содержимое аэрозольного устройства в продавца на Дальневосточном, возбуждено уголовное дело

Используемый баллончик был конфискован.

Как сообщалось ранее, 16 декабря сотрудникам полиции Невского района сообщили о происшествии в продуктовом магазине в здании № 79 на Дальневосточном проспекте. Выяснилось, что клиент заведения, получивший предупреждение кассира о недопустимости курения внутри помещения, агрессивно ответил распылением содержимого баллончика на продавщицу, которой исполнилось 57 лет. Совершив противоправный акт, злоумышленник скрылся с места правонарушения. Об этом информирует пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

В тот же день стражи правопорядка сумели быстро обнаружить подозреваемого поблизости от дома 70, корпуса 1 по проспекту Большевиков. Полицейскими был остановлен и задержан гражданин, оказавшийся 60-летним местным жителем, пребывающим в алкогольном опьянении. Мужчина препровождён в полицейский участок, где оформлены необходимые процессуальные документы по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ ("мелкое хулиганство"), а используемый баллончик конфискован.

Возбуждено уголовное дело по пункту 2 статьи 213 УК РФ ("хлиганство"). Злоумышленник задержан на основании статьи 91 УПК РФ.

Фото: Piter.TV