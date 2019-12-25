Задержан мужчина, который жестко избил оппонента в поселке Усть-Ижора

Проведённая проверка привела к возбуждению уголовного дела по части 1 статьи 111 УК РФ ("умышленное причинение тяжкого вреда здоровью").

Поздно вечером 11 декабря 2025 года, около девяти часов вечера, полицейские узнали, что в медицинском учреждении оказался мужчина 1951 года рождения, проживающий вблизи дома № 253 на Шлиссельбургском шоссе посёлка Усть-Ижора. Пострадавший поступил с серьёзными травмами грудной клетки и повреждением лёгкого, впоследствии госпитализирован в хирургическое отделение больницы. Об этом информирует пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Проведённая проверка привела к возбуждению уголовного дела по части 1 статьи 111 УК РФ ("умышленное причинение тяжкого вреда здоровью").

Спустя некоторое время, 17 декабря 2025 года, следователи отдела уголовного розыска установили подозреваемого в данном преступлении и провели задержание мужчины 1959 года рождения. Предположительно, он стал виновником произошедшего инцидента, случившегося днём 11 декабря около 14:00, в ходе внезапной ссоры по указанному выше адресу. Подозреваемому назначена мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Ранее мы сообщили о том, что на Васильевском острове задержан юный стрелок из пневмата на детской площадке.

Фото: Piter.TV